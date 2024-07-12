Народный фольклорный коллектив «Шанчăк» из Егоркинского поселения представлял Чувашию на XXII Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который проходил

с 28 июня по 3 июля в Дагестане.

Фестиваль — это уникальное событие, которое объединяет народные таланты со всего мира. Проходит в рамках Года семьи и нацпроекта «Культура».



Директор Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа Лариса Михайлина и руководитель «Шанчăка» Людмила Григорьева участвовали в круглом столе. «Шанчăк» принял участие в торжественном открытии фестиваля, которое прошло в Русском драматическом театре имени М. Горького. Также фольклорный коллектив выступил в концертной программе народных исполнителей «Моя семья – Россия» и на фольклорном празднике «Кубачинское подворье».



Обширная программа фестиваля позволила участникам познакомиться друг с другом и показать зрителям творческие номера, раскрывающие самобытную культуру народов.



ИРЦК Шумерлинского МО.