Состоялся городской фестиваль-конкурс «Семья года»

Традиционное мероприятие прошло 4 июля во Дворце детского и молодежного творчества.

Участники поделились секретами счастья, любимыми рецептами и рассказали о своих увлечениях. Почетными гостями фестиваля стали супруги Александр Константинович и Надежда Владимировна Морозовы, которые идут по жизни рука об руку уже 44 года.



Жюри, в состав которого вошли члены городского женсовета, определило победителей в 4-х номинациях. «Спортивной семьей» были признаны Шуитовы, «Дружной семьей» — Адиатулины, «Творческой семьей» — Горячевы и «Трудолюбивой семьей» — Староверовы. Все были награждены памятными призами и дипломами.



Главным победителем муниципального этапа республиканского конкурса стала семья Горячевых. Она представит Шумерлю на следующем этапе конкурса «Семья года».

Шумерлинское городское отделение Союза женщин Чувашии.