Под таким девизом прошли конкурсные испытания участников муниципального этапа республиканского конкурса «Семья года — 2024» в Русско-Алгашинском сельском клубе Шумерлинского округа 8 июля.

Глава округа Дмитрий Головин, зав. сектором культуры и архивного дела, председатель женсовета округа Наталья Николаева, заместитель председателя Совета отцов округа Александр Иванов и настоятель храма Пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Чумерин приветствовали пять семей.

Членам жюри выбрать лучшую семью, которая будет представлять Шумерлинский муниципальный округ на республиканском конкурсе «Семья года — 2024» оказалось непросто. И все-таки были подведены итоги — диплом победителя муниципального этапа получила семья Семеновых из п. Красный Октябрь. В номинации «Социально ответственная семья» победили Афондеркины, в номинации «Дружная семья» — Сенаторовы, в номинации «Творческая семья» — Поповы, в номинации «Трудолюбивая семья» — Анисимовы.



Также были отмечены наградами и аплодисментами супружеские пары, внесшие большой вклад в укрепление института семьи, сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, воспитавшие достойных детей. Медалью «За любовь и верность» и грамотой организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации были награждены Валерий Геннадьевич и Валентина Александровна Митрофановы, Владимир Ефимович и Антонина Ивановна Судеркины. Благодарственные письма администрации Шумерлинского муниципального округа вручены Валерию Павловичу и Галине Аркадьевне Долговым, Владимиру Андреевичу и Ирине Геннадьевне Кузьминым, Халису Фатаховичу и Светлане Васильевне Мухаматуллиным, Петру Михайловичу и Валентине Александровне Павловым.



Праздничную атмосферу конкурса своими яркими выступлениями создавали Анна и Галина Чебутаевы, Ирина Кушниренко и Александр Иванов.

По информации администрации Шумерлинского МО.