Избиратели Чувашии смогут проголосовать на выборах в единый день голосования – 2024 дистанционно

6, 7 и 8 сентября 2024 года в республике пройдут 9 муниципальных избирательных кампаний: выборы депутатов Собраний депутатов во вновь образованных Алатырском, Канашском и Шумерлинском муниципальных округах и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в г. Чебоксары (округ № 4), г. Новочебоксарск (округа № 11, № 12), Красночетайском (округа № 2, № 9), Моргаушском (округ № 17), Цивильском (округ № 23), Ядринском (округ № 25) муниципальных округах республики.

Помимо традиционной формы – голосования на избирательном участке, избиратели смогут сделать свой выбор и дистанционно.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – голосование без бумажного бюллетеня с использованием программного обеспечения на портале vybory.gov.ru.

ДЭГ состоит из двух этапов:

1) подача заявления через личный кабинет на портале Госуслуг;

2) голосование на портале ДЭГ (vybory.gov.ru).

Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, подайте заявление на портале Госуслуг – это можно сделать с 00.00 часов 22 июля до 24.00 часов 2 сентября.

Для успешной подачи заявления на участие в ДЭГ важно соблюдение следующих условий:

1. избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг;

2. данные, размещенные в учетной записи пользователя, должны быть актуальными (Ф.И.О., паспортные данные, данные о регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты);

3. данные избирателя, указанные на портале Госуслуг, должны быть сопоставлены с Регистром избирателей (проверка сопоставленности данных происходит в тот момент, когда Вы отправляете заявление на участие в ДЭГ).

Обращаем внимание, что пользователи должны обновлять свои данные самостоятельно и вовремя. Портал не обновляет Ваши данные. И если не сделать это заранее, то при подаче заявления на участие в ДЭГ могут возникнуть проблемы.

При наличии учтенного заявления избиратель сможет проголосовать дистанционно в любой момент с 8.00 часов 6 сентября до 20.00 часов 8 сентября, в том числе в ночное время.

При необходимости заявление на участие в ДЭГ можно отозвать в срок не позднее 24.00 часов 2 сентября на портале Госуслуг.

В случае, если избиратель не успел отозвать в установленные сроки свое заявление, он сможет проголосовать только дистанционно. И если избиратель придет на свой избирательный участок, чтобы проголосовать, члены участковой избирательной комиссии не имеют права выдать ему избирательный бюллетень.