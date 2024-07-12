Жители Чувашии в соцсетях все чаще поднимают вопросы благоустройства

Такова статистика Центра управления регионом республики. С начала года сотрудники ЦУР зафиксировали и обработали более 48 тысяч сообщений от интернет-пользователей в адрес органов власти и подведомственных учреждений. При этом свыше 34 тысяч сигналов поступило через социальные сети и больше 14 тысяч – через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

И если в первом квартале жители активнее всего писали про электронную запись к врачам, о медицине в целом, состоянии дорог, территориях общего пользования и многоквартирных домах, то во втором квартале в ТОП-5 тем попала тема благоустройства, заняв третье место.

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