Дерзайте и побеждайте!

Лучших выпускников школ Чувашии — отличников учебы, победителей олимпиад, чемпионов спортивных соревнований и интеллектуальных состязаний — чествовали в понедельник в актовом зале ЧГУ на республиканском выпускном балу «Следуй за мечтой». В числе почти 850 выпускников 2024 года со всей республики были и 19 шумерлинских ребят.

«Вы упорно трудились и много учились, рядом с вами были родители и учителя. Ваш успех в том числе и их заслуга. Сейчас вы выбираете будущую профессию, определяете траекторию своей жизни. В вузах республики мы создали все условия для дальнейшего развития молодёжи: продолжаем развивать инфраструктуру, открывать новые образовательные программы, создавать возможности для творческого роста. Дерзайте, двигайтесь к цели и побеждайте!» — обратился к юношам и девушкам Глава Чувашии Олег Николаев. За достигнутые успехи в учебе и активную общественную деятельность он вручил благодарственные письма четырем 200-балльникам и их родителям.



21 июня завершился основной период государственной итоговой аттестации. Выпускники 11-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике и дополнительно по своему выбору предметы, необходимые для поступления в вуз. Самыми востребованными из предметов по выбору стали обществознание (43,1 % участников), информатика и ИКТ (23,5 %) и физика (15,5 %). На 1 июля 63 выпускника текущего года получили 67 стобалльных результатов на ЕГЭ.



По информации cap.ru.