В Чувашии Российское общество «Знание» организовало просветительские площадки для школьников из ЛНР

Филиал Российского общества «Знание» в Чувашской Республике стал соорганизатором просветительских программ нового сезона «Университетских смен», которую проводит Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. В программу войдет цикл лекций регионального проекта, посвященного историческому и природному наследию, достижениям региона, трека Знание.Лекторий.

Об истории, достижениях культуре Чувашской Республики, выдающихся деятелях региона расскажут лекторы Российского общества «Знание» — доцент кафедры отечественной истории ЧГУ им. И.Н. Ульянова, кандидат исторических наук Марина Широкова и доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, кандидат исторических наук Федор Козлов.

Напомним, проект направлен на формирование интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, развитие ценностного отношения к достижениям своей Родины, актуализацию знаний об основных исторических событиях и выдающихся личностях, достижениях и достопримечательностях города Чебоксары как столицы Чувашской Республики, а также формирование интереса к истории города и ее развитию на современном этапе. Проходить будет муниципалитетах в различных форматах: лекции, мастер-классы, квизы.

Место проведения: Экономический факультет,ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 15

Дата проведения: 10.00, 15 июля 2024