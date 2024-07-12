Высшая государственная награда для матери

На Республиканском форуме «Многодетная Чувашия» глава республики вручил орден «Мать-героиня» Марине Сайбель из Шумерли. Она родила и воспитывает с супругом 11 детей. Указ о присвоении шумерлинке звания был подписан Президентом России Владимиром Путиным

21 декабря 2023 года.



Возрождение ордена за подвиг материнства произошло в 2022 году, когда президент поручил вернуть звание «Мать-героиня» и добавить к нему выплату в 1 миллион рублей. 15 августа 2022 года звание и соответствующий орден были учреждены для присуждения гражданкам Российской Федерации, родившим и воспитавшим 10 и более детей, которые, в свою очередь, являются гражданами России и образуют социально ответственную семью. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким, как «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда Российской Федерации».



Подготовила Н. Игнатьева.

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80 лет назад, 8 июля 1944 года, в СССР были впервые учреждены орден и почетное звание "Мать-героиня

"Изначально этого звания удостаивались матери, родившие или официально усыновившие и воспитавшие 10 и более детей, при этом последнему ребенку должно было быть больше года, а остальные дети живы. Учитывались также дети, погибшие или пропавшие без вести на фронтах Великой Отечественной войны.



Награда была создана для того чтобы подчеркнуть заслуги многодетных матерей, особенно тех, чьи сыновья воевали или погибли на фронте. А также предполагалось, что учреждение такого звания вдохновит советских женщин к рождению большого количества детей. Ведь в годы Великой Отечественной войны страна понесла многомиллионные людские потери.



Впервые почетное звание «Мать-героиня» было присвоено спустя два месяца после учреждения награды. Официально матерями-героинями стали 14 простых советских женщин — домохозяйки, работницы, колхозницы. Первой в списке награждаемых значилась Анна Савельевна Алексахина из поселка Мамонтовка Московской области. Вместе с мужем она воспитала 10 сыновей и 2 дочерей. Восемь сыновей ушли на фронт, вернулись только четверо. Еще одной знаменитой матерью-героиней стала Александра Аврамовна Деревская, единственная в СССР воспитавшая 48 детей. Впервые девушка стала приемной матерью в 1918 году, усыновив десятилетнего родного брата ее покойного мужа. Вторым приемным малышом стал подобранный прямо на улице мальчик, мать которого погибла. Начиная с 1920-х годов Александра Деревская усыновила 65 детей, 48 из которых воспитала до совершеннолетия. Звание «Мать-героиня» ей было присвоено посмертно в 1974 году.



Орден «Мать-героиня» оставался высшей наградой за подвиг материнства. Но появились и младшие награды: орден «Материнская слава» в трех степенях за рождение и воспитание 7, 8 и 9 детей соответственно и медаль материнства двух степеней, которая вручалась за рождение 5 и 6 детей.



Награды для многодетных матерей просуществовали около полувека. За это время орденом и званием «Мать-героиня» были награждены около 430 тысяч женщин. Орден «Материнская слава» всех трех степеней вручался более 5 млн раз, а медалью материнства двух степеней были награждены более 12 млн советских матерей. Последнее в истории СССР присвоение звания «Мать-героиня» состоялось 14 ноября 1991 года.



Только в мае 2008 года Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева был учрежден орден «Родительская слава», прообразом которого стал орден «Материнская слава». Правда, в отличии от советского, этим орденом награждали обоих супругов. «Материнской славы» удостаивались семьи, родившие и воспитавшие 4 и более детей. Спустя два года награда вручалась только семьям, в которых воспитывалось уже 7 и более детей. За шесть лет существования ордена им были награждены 250 семей.



Источник: rodina-history.ru.