Выпускников ждут на производстве и в вузах

Вслед за выпускниками школ документы о завершении обучения получили студенты Шумерлинского политехнического техникума.

Торжество по случаю вручения дипломов о среднем профессиональном образовании 141 выпускнику прошло 5 июля с участием главы города Эдуарда Васильева, депутата городского Собрания Николая Егорова, представителей АО «КАФ» и вузов. Последние заверили выпускников, что их ждут и на производстве, и в учебных аудиториях.



Юноши и девушки из 7 учебных групп выходили на сцену для получения документа об окончании техникума. С особой гордостью Эдуард Васильев совместно с директором техникума Татьяной Поляковой вручили 18 выпускникам красные дипломы. Руководством техникума была подчёркнута и роль семьи в воспитании и социализации подрастающего поколения. Самые активные родители получили благодарственные письма.

Фото администрации г. Шумерли.

Подготовила Н. Игнатьева.