Анонсированы новые меры поддержки многодетных

К 1 сентября семьи, нуждающиеся в поддержке государства, получат бесплатно школьную и спортивную форму на детей, заявил Глава Чувашии Олег Николаев на II Республиканском форуме многодетных семей «Многодетная Чувашия», который прошел в ФОЦ «Белые камни» в Мариинско-Посадском округе. Соответствующие нормативные акты, по его словам, будут приняты в ближайшее время.

Также в 2024 году систематизированы и дополнены меры социальной поддержки многодетных семей — они получат право на льготное посещение физкультурно-спортивных организаций, на получение компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 30 %, на первоочередной прием детей в детские сады.



Справочно



За последние 12 лет количество многодетных семей, проживающих в Чувашии, увеличилось вдвое, превысив 18 тысяч. А в связи с Указом Президента России о поддержке многодетных семей число таких семей может увеличиться до 23 тысяч.

Подготовила Н. Игнатьева.