За что будут штрафовать водителей электросамокатов

Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые вводят наказания за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.

Речь об электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и прочем. с 1 марта 2023 года действуют ПДД для этого вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.

Теперь люди, решившие оседлать модные средства передвижения, должны помнить об ответственности. Она их касается. В соответствии с поправками езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего модным средством, оштрафуют на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Еще новость: водителей электросамокатов проверят на реакцию. Правда, не всех, конечно, а только тех, кто пользуется этим транспортом по краткосрочной аренде. И то выборочно и в определенных локациях. О таком нововведении сообщила одна из компаний кикшеринга. Перед тем, как взять в аренду электросамокат, приложение, с помощью которого это делается, предложит пройти короткий тест. Он и выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент.

Источник: rg.ru