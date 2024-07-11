За выгул опасных собак без намордника планируют ввести штрафы

Поправки в КоАП введут штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. В первую очередь санкции будут грозить за неправильный выгул. Например, теперь смогут наказывать тех, кто не убирает за своей собакой. Или тех, кто «забыл» надеть намордник на своего потенциально опасного пса.

В частности, владельцы собак и кошек обязаны соблюдать санитарные нормы. Так что предельное количество питомцев может быть ограничено. Развели антисанитарию, допекли соседей? Это нарушение. При выгуле же необходимо «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных для выгула животных». При этом владелец обязан «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования». Все это — требования закона.

Однако, как отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. Сейчас штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах. В законопроекте предлагается вывести их на федеральный уровень.

Согласно проекту, внесенному в Госдуму Московской областной Думой, за первое нарушение гражданам будет грозить штраф от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. За повторное — от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. Павел Крашенинников уточнил, что проект будет дорабатываться, в том числе могут быть повышены размеры штрафов.

Источник: rg.ru