Семейная ипотека продлена до 2030 года

По поручению Президента России, «Семейная ипотека» по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов ­­— до 6 млн рублей. Заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить:

Семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей ;

численностью до 50 тысяч человек и имеющие ; Семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей ;

или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие ; Семьи, где есть ребенок-инвалид.

При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.

Можно оформить только один льготный кредит — учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

Законом о бюджете на реализацию программы «Семейная ипотека» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей. Изменениями в закон о бюджете предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 66,2 млрд рублей. в связи с продлением программы до 2030 года. Дополнительные расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России.

Минфин России.