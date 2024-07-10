Минцифры Чувашии учредило Медиацентр Чувашской Республики

Соответсвующее постановление подписал Глава Чувашии на заседании Кабинета Министров.

Документ подготовлен на основании плана мероприятий по созданию медиахолдинга Чувашской Республики. Учредителем Медиацентра выступит Минцифры Чувашии. Для его работы не понадобится дополнительное финансирование из бюджета республики.

Медиацентр будет заниматься выпуском газет, развитием интернет-ресурсов, созданием и распространением контента, анализом медийной сферы. Он также будет централизовать процессы дизайна, верстки и рекламы для районных редакций.

«Его деятельность будет направлена, в частности, на информирование о социально-экономическом развитии региона и деятельности органов власти. Это действительно важный шаг, который поможет улучшить работу чувашских СМИ и привести их работу к современным стандартам рыночных механизмов», — сообщил сообщил глава Минцифры республики Михаил Степанов.

В настоящий момент ведется работа по формированию руководящего состава и штатной численности медиацентра.

Минцифры Чувашии.