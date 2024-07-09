Фестиваль ягод приглашает!

Второй республиканский фестиваль пройдет в два дня: 20 июля в «Ягодном центре» по пр. Машиностроителей жителей и гостей столицы Чувашии ждет познавательно-развлекательная программа, а 21 июня профессионалы отрасли соберутся в питомнике «Ивушка».

В событийном центре первого дня фестиваля – ярмарка-продажа ягод. 19 фермеров готовы привезти рассаду, свежие ягоды, варенье и джемы из них. Также здесь организуют лекции по садоводству, мастер-классы по плетению корзин и кашпо, по созданию эко-арт-объекта. Будут обустроены детские зоны, фудкорты, организованы выступления артистов.

В прошлом году участниками и гостями фестиваля стали более 2 тысяч человек.



По информации Минсельхоза Чувашии.