Один раз и на всю жизнь: таким должен быть брак по мнению большинства россиян

Больше половины россиян — 58% — считают, что вступать в брак надо только один раз и навсегда. Это результаты исследования социологического агентства «Вебер», которое было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Выяснилось, 62% — уверены, что заключение брака укрепляет романтические отношения в паре. Хотя 28% убеждены, что можно обойтись без официального закрепления отношений, оставаясь просто сожителями. Среди них больше всего мужчин, молодежи от 18 до 34 лет и пользователей приложений для онлайн-знакомств. При этом 76% жителей нашей страны уверены, что оптимальный возраст для того, чтобы жениться или выходить замуж от 21 года до 30 лет. Официальная регистрация даёт россиянам ощущение стабильности и безопасности.

Разделились мнения и насчет того, почему жители страны вступают в брак. Главными причинами, по которым люди идут ставить штамп в паспорте, называют: любовь (54%), желание продолжить род (44%) и стремление создать семью (32%).