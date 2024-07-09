На борьбу с борщевиком в Чувашии направят 11 миллионов рублей

В Чувашии продолжают уничтожать ядовитый борщевик Сосновского. На территории республики он разросся на площади почти в 1 тысячу гектаров. По данным регионального Минсельхоза, в 2024 году на борьбу с сорным растением из бюджета региона выделено 11,4 млн рублей.

Скосить и вывезти с участка вредоносное и опасное растение лучше до появления цветоносов и образования семян. Но это только полдела. После механической обработки необходимо провести еще и химическую.

Самоопыляющийся и плодовитый борщевик уничтожают и в Шумерлинском округе. В госпаблике местной администрации отметили, что на территории округа его пытаются искоренить на протяжении нескольких лет. В этом году на борьбу с сорным растением вышли специалисты районной СББЖ Госветслужбы Чувашии. Со станцией по борьбе с болезнями животных был заключён контракт. В Ходарском, Туванском и Торханском поселениях заросшие участки обрабатывают гербицидами. Из 16 гектаров спецбригады опрыскали 9. Работы продолжаются. Напомним, еще в прошлом году Глава Чувашии Олег Николаев предложил перевести борьбу с борщевиком на трехлетнее планирование. То есть муниципалитеты могут заключать с подрядчиком договор сразу на 3 года. Такой подход, по мнению руководителя региона, подстегнет компании трудиться качественнее и эффективнее, а также значительно сократит площади, занятые сорняком.

чувашинформ.рф