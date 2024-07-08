Друг друга храните во все времена!

Сегодня на центральной площади города состоялось трогательное торжество, посвящённое Дню семьи, любви и верности. С самого утра здесь заиграла музыка, развернули работу интерактивные площадки и фотозоны с ромашками. Ровно в десять утра началось чествование достойнейших семей: супругов-юбиляров семейной жизни, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей участников специальной военной операции, социально-ответственных семей. Рекордное количество -79 семей — прошли ярким парадом по главной сцене праздника. Общественной наградой — медалью «За любовь и верность» — награждены супруги Виктор Германович и Татьяна Николаевна Игнатьевы. Чествование органично дополняли тематические выступления лучших творческих коллективов и солистов города. Праздник стал настоящим гимном семье, любви, простым человеческим ценностям.







