В ладу и гармонии

В День семьи, любви и верности наша газета, как правило, рассказывает о супругах, перешагнувших многолетний рубеж совместной жизни, воспитавших достойных детей и сохранивших любовь и уважение другу к другу.

На этот раз в фокусе нашего внимания — семья Контауровых. В гости к Петру Николаевичу

и Любови Наумовне мы отправились отнюдь не случайно – в марте этого года чета

отметила изумрудную свадьбу.

Первая встреча будущих супругов состоялась в Кабанове, в родном поселке Любови Наумовны. Она только-только окончила восьмой класс. Петр Николаевич, уроженец Больших Алгашей, — на три года старше. То лето они помнят как сейчас. Как «заседали» на бревнах за клубом, как будущий глава семьи приезжал на велосипеде и привозил озорной девчонке поспевшую в саду вишню в кулёчке или стручки гороха с колхозного поля.



Черноглазая миниатюрная девчушка с темно-русой косой с первого взгляда приглянулась молодому человеку, да и статный парень не мог не понравиться ей. А тогда сразу они этого не поняли. Их разлучила нелепая ссора… В девятый класс Любовь отправилась учиться в Большеалгашинскую среднюю школу, где Петр работал лаборантом. Они избегали встречаться глазами, сторонились друг друга. Вскоре на целых три года молодой человек ушел служить в армию, а Любовь, не пожелав оставаться в школе, после девятого класса отправилась учиться в Алатырское строительное училище. Получив специальность каменщика, по распределению поехала в Чебоксары покорять строительные объекты.



Их первая встреча после трехлетнего расставания произошла на дне рождения у сестры Петра, с которой Любовь дружила. С тех пор они не расставались. Сегодня супруги, улыбаясь, вспоминают, как на сделанное Петром предложение стать его женой Любовь ответила, что ей нужно сказать об этом маме.



Сваты не заставили себя долго ждать. Свадьбу сыграли шумную, веселую. И началась семейная жизнь. Молодые переехали в Шумерлю. К тому времени Любовь уже работала на лесокомбинате, устроился поближе к супруге и молодой муж.



Сегодня Контауровы с умилением вспоминают, как скитались по частным углам с маленькой дочкой на руках, как почти полтора десятка лет прожили уже с двумя дочками в маленькой общежитской комнатёнке. Хоть и было нелегко, но все вместе они всегда были счастливы.

Любовь Наумовна большую часть своей трудовой биографии посвятила Шумерлинскому лесокомбинату. Сначала работала тачковщицей, затем в сувенирном цехе. Это ее умелыми руками расписаны деревянные ложки, половнички, стаканчики, чашечки, сахарницы, вазочки и другая выпускавшаяся в советские годы продукция. Работа была нелегкой и, как впоследствии выяснилось, вредной…



Глава семьи 35 лет жизни посвятил строительной отрасли. С 1971 года вплоть до выхода на пенсию в 2006 году он проработал плотником-бетонщиком в СУ № 8 г. Шумерли. Более 20 лет руководил комплексной бригадой. Работал на строительстве очистных сооружений, промышленных предприятий города и района, завода картофелепродуктов, нефтебазы, на строительстве школ и многоквартирных домов. Также Петр Николаевич был отменным стекольщиком – именно он стеклил окна здания типографии, ныне редакции газеты «Вперёд». Носил высокое звание ударника коммунистического труда, неоднократно награждался почетными грамотами управления, занесен на ведомственную Доску почета. В ноябре 2001 года Указом Президента Чувашской Республики П.Н. Контаурову было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики».



По своей натуре они оба не могут сидеть без дела. Любовь Наумовна рассказывает, как с 7-го класса сама себя обшивала и обвязывала. А какие она мастерила половички, подставочки и другие милые домашние вещицы! Всем на загляденье! И сегодня, будучи малоподвижной, она не может сидеть без дела и с удовольствием занимается алмазной мозаикой. Созданные ее руками настоящие шедевры органично украшают их уютный дом. Рукоделию Любовь Наумовна научила и своих дочерей, Людмилу и Марину.



На все руки мастер, Петр Николаевич всю жизнь дружит со спортом, особенно уважает лыжи. В свое время приучил он к лыжным прогулкам по лесу и жену, и дочерей, позднее и внуков.

Контауровы очень любят читать. Впечатлила их домашняя библиотека, насчитывающая более 1500 разножанровых книг. Просмотру телепередач они предпочтут вечер с томиком в руках. «У нас все читают, — констатируют в один голос супруги. — И дети, и внуки». И это не может не радовать!

Отдельную страницу жизни в семье занимает садовый участок, с любовью обихаживаемый парой не один десяток лет. Там всё сделано со знанием дела и вкусом. Сегодня в силу обстоятельств Петру Николаевичу приходится одному навещать любимый уголок земли, но это ему не в тягость – общение с природой придает огромные силы.



Сейчас по состоянию здоровья Любовь Наумовна не может самостоятельно передвигаться, и все заботы о доме легли на плечи Петра Николаевича. Его забота чувствуется и в отношении к любимой жене, и в создаваемом уюте.



Невооруженным взглядом видно, как они с полуслова-полувзгляда понимают друг друга, общаются легко, с одними им знакомыми интонациями и выражениями, органично дополняя друг друга.

Супруги признаются, что за все годы совместной жизни они ни разу по-крупному не поругались «Начну его ругать, а он смеется, — говорит Любовь Наумовна. — И я смеяться начинаю». Так, с юмором по жизни, в любви и согласии, они прожили 55 счастливых лет.



Все семьи счастливы по-своему и у каждой свой секрет счастья. А секрет семейного долголетия наших героев прост – важно во всем поддерживать друг друга, понимать с полуслова, смотреть в одну сторону, жить в ладу и гармонии.

Ольга Дмитриева.