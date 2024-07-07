Проверено исполнение законодательства в сфере защиты населенных пунктов от пожаров

Шумерлинской межрайонной прокуратурой совместно с ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу в преддверии пожароопасного периода в деятельности органов местного самоуправления проведена проверка соблюдения требований лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах.



Установлено, что земельные участки общего пользования в границах населенных пунктов не окошены и не очищены от сухой растительности, от порубочных остатков, мусора.

В связи с тем, что указанные нарушения пожарной безопасности в пожароопасный период ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, сохранность их имущества, межрайонной прокуратурой главам города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа внесены представления, в отношении ответственных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ. Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб. и к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Устранение нарушений находится на контроле.

Шумерлинская межрайонная прокуратура.