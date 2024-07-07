Не передавайте по телефону свои персональные данные!

Телефонные аферисты начали применять в ходе новых атак несуществующую в стране Единую медицинскую службу для попыток получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги».

Злоумышленники на первом этапе звонят потенциальной жертве по телефону, представляются специалистами некой Единой медицинской службы и спрашивают человека о том, когда он последний раз проходил флюорографию. В случае, если потенциальная жертва отвечает, что на процедуре в последний раз была в 2024 году, мошенники удивляются и заявляют, что в базе данных указан только 2022 г., после чего для уточнения информации у человека просят продиктовать номер СНИЛС.



В том случае, если человек отказывается это сделать, мошенники начинают предлагать обновить данные с помощью портала «Госуслуги», для чего уже требуют предоставить код подтверждения из смс-сообщения. Если пользователь диктует этот код подтверждения злоумышленникам, то с его помощью киберпреступники могут компрометировать личный кабинет человека на портале и использовать этот доступ для проведения других мошеннических атак.



В течение последних нескольких месяцев фиксируется достаточно большое количество звонков телефонных аферистов якобы из ближайших поликлиник и больниц с предложением записаться на флюорографию или другие медицинские исследования. Мошенники в этом случае могут требовать от пользователей продиктовать номер СНИЛС и код из смс-сообщения.



Ни в коем случае нельзя диктовать какие-либо свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения, потому что ни одно российское ведомство и государственные структуры никогда не будут требовать от человека по телефону передать подобную конфиденциальную информацию!



Управления по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.