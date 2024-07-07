Есть интересная идея

Как уроженец Верхней Кумашки не могу не откликнуться на идею земляка Н.М. Адёра о восстановлении бывшей школы в с. Нижняя Кумашка, но есть большие сомнения в обоснованности этой затеи.



Считаю, что инициатор не учитывает самое важное: для кого собирается её строить? как и на какие средства (если случится чудо и школа будет восстановлена) её содержать? И с кадрами большая проблема…



Тут напрашивается вопрос, а нельзя ли кипучую энергию автора инициативы направить на создание здесь конно-спортивной школы с последующим развитием конного туризма в районе двух Кумашек, с выходом на Яхайкино, Пояндайкино? Ведь была же давняя мечта у нашего неутомимого краеведа А.Н. Пояндаева о туристических тропах по тем же маршрутам. При этом нашлась бы возможность пустить в ход объекты, построенные Н.М. Адёром.



Думается, затея интересная, заманчивая. Но чтобы заманить сюда туриста… Для начала придется расчистить поля и дороги от пришельца-люпина, сквозь заросли которого не пройти ни пешему, ни конному. Люпин заполонил всю округу, до Четай.



Смысл заняться вплотную идеей создания конно-спортивной школы есть и вполне возможно добиться гранта на эти цели при кипучей энергии Николая Михайловича. А простора здесь хватает! Есть и чистые речки, и целебные растения.

Что ж, уважаемый Николай Михайлович, с божьей помощью и за дело!



А. Лосев.