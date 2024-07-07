С наступлением лета чаще открываются окна в домах. А если в семье есть маленькие дети, то возникает высокий риск их падения из окон, что является одной из причин детского травматизма

и смертности, особенно в городах. Из-за недостаточного контроля взрослых дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

Случаи выпадения малолетних детей из окон в отсутствие опеки родителей подпадают по действие ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание за данное преступление составляет 1 год лишения свободы.

Устраните причины, из-за которых может случиться беда. Помните: дети не рождаются со страхом высоты, пространственное восприятие у ребенка начинает формироваться ближе к 4-5 годам.

Придерживайтесь правил во избежание несчастного случая: