С наступлением лета чаще открываются окна в домах. А если в семье есть маленькие дети, то возникает высокий риск их падения из окон, что является одной из причин детского травматизма
и смертности, особенно в городах. Из-за недостаточного контроля взрослых дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.
Случаи выпадения малолетних детей из окон в отсутствие опеки родителей подпадают по действие ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание за данное преступление составляет 1 год лишения свободы.
Устраните причины, из-за которых может случиться беда. Помните: дети не рождаются со страхом высоты, пространственное восприятие у ребенка начинает формироваться ближе к 4-5 годам.
Придерживайтесь правил во избежание несчастного случая:
- если открываете окно, убедитесь, что ребенок находится под присмотром взрослого;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна — дети воспринимают их как надёжную опору и могут выпасть вместе с сеткой наружу;
- открывайте окна не более чем на 10 см, используя специальные ограничители;
- не показывайте ребенку, как открывается окно;
- не учите ребенка подставлять под ноги стул, чтобы выглянуть в окно. Он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна или с балкона;
- не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- уберите всю мебель от окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник;
- проводите уроки безопасности с детьми, учите старших присматривать за младшими детьми;
- никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.
Республиканский центр общественного здоровья.