Участник преступной группы предстанет перед судом

В Шумерлинский районный суд направлено уголовное дело в отношении участника преступной группы, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, проведенного МВД, обвиняемый пытался сбыть наркотические средства посредством размещения их в организованных тайниках. Для совершения преступления использовался закрытый сегмент сети Интернет, а также программы по обмену сообщениями.

В ходе предварительного следствия правоохранительными органами было обнаружено и изъято около 2 кг синтетических наркотических средств, принадлежащих обвиняемым и предназначенных для дальнейшего сбыта.

Шумерлинская межрайонная прокуратура.