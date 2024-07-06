Запрет на сделки без участия собственника

С начала года в Управление Росреестра по Чувашии подано более 2500 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия. Эти заявления поступили от собственников квартир,

домов и земельных участков, которые опасаются мошеннических действий по отношению к их недвижимости. Наличие такой записи в реестре прав является основанием для возврата заявления, представленного иным лицом (не собственником) или его представителем.

Для защиты своей собственности можно заявить о невозможности государственной регистрации перехода права собственности без личного участия, написав заявление. Отметку можно внести и на операции с долей в праве. Но нужно иметь в виду, что такая отметка в отношении одного из собственников не помешает другим владельцам распоряжаться своими долями.



Есть несколько способов подачи заявления: лично прийти в ближайший офис МФЦ; в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах». Запись о запрете совершения действий без личного участия правообладателя появится в ЕГРН в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления.

Отметка действует бессрочно. Снять отметку собственник может в любое время, подав заявление в Росреестр об отзыве ранее предоставленного заявления о невозможности регистрации. Если владелец имущества сам подал документы о сделке, то никаких ограничений не будет и снимать отметку не потребуется.



Некоторые граждане забывают, что когда-то вносили отметку, и повторно обращаются в ведомство с таким заявлением. В этом случае документы возвращаются без рассмотрения. Поэтому, прежде чем направлять заявление, закажите бесплатно выписку из ЕГРН на портале госуслуг и убедитесь, что отметка не снята.



Если вы планируете совершить сделки с привлечением банка, то отметку необходимо снять. «Если у собственника квартиры есть отметка о невозможности регистрации сделки без личного участия, то пока данный собственник лично не подойдёт в МФЦ и не снимет данное ограничение, никакие действия (операции купли-продажи, изменения долей, оформления в залог и т.д. ) невозможны. Такая отметка в ЕГРН помешает подать документы в Росреестр через электронные сервисы Сбера. Росреестр приостановит такую сделку», — разъяснила начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» Камила Калмыкова.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.