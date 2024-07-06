В защиту интересов семьи

С 8 по 14 июля состоится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Это мероприятие приурочено к проведению Года семьи и ко Дню семьи, любви и верности.

В нашей республике, как и во всех регионах России, будут организованы различные мероприятия, направленные на обеспечение правовой поддержки семейных пар, а также на предоставление информации о возможностях и инструментах защиты интересов семьи. Будут проводиться семинары, круглые столы, тренинги и консультации. Все желающие получат возможность бесплатно консультироваться со специалистами в области семейного права, узнать свои права и обязанности, а также получить рекомендации по решению своих проблем.



Например, в Шумерлинском центре социального обслуживания населения 10 июля запланирован круглый стол «Вместе – ради детей». Ежедневно с 8 по 12 июля с 15 до 17 час. адвокаты будут вести прием по правовому просвещению в области семейного права (г. Шумерля, Маршала Жукова, д.10 и ул. Щорса, д. 4, офис 11). В Русско-Алгашинском сельском клубе 8 июля в 13.00 можно будет получить бесплатные юридические консультации по вопросам защиты семьи. По вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, с 8 по 14 июля в рабочие часы организуют горячую линию 8(83536)2-13-15 с участием специалистов отдела правового обеспечения, по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шумерлинского муниципального округа.



В библиотеках города и округа также проведут тематические встречи.

Главная цель мероприятия – создание условий для установления добрососедских отношений внутри семейной ячейки, повышение юридической грамотности населения по вопросам защиты интересов семьи. Благодаря проведению Всероссийской недели правовой помощи будет создана платформа для активного обмена опытом между специалистами, что имеет большое значение для эффективного функционирования системы поддержки и защиты интересов семей.



Подготовила Н. Игнатьева.