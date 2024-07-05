Проект признан и высоко оценён

Юлия Жданович, руководитель творческих проектов благотворительного фонда «Творчество

детям» и директор ДДМТ, стала победительницей Первой национальной профессиональной

премии «Женщины НКО». Всего заявки на премию подали 390 участниц из разных регионов России.



Свой опыт работы шумерлинка представила в номинации «Молодежные и детские организации» на примере городского медиацентра «Прожектор», где начинающие журналисты под ее руководством превращаются в настоящих профессионалов. Эксперты высоко оценили вклад педагога в развитие дополнительного образования города.



Юлия Жданович: «Эта награда для меня особенно ценна, так как отражает не только мои достижения, но и работу целой команды, вложившей в проект частичку своей души. Мы рады, что наш проект признали и оценили, и готовы дальше работать на благо общества».



Подготовила Н. Игнатьева.