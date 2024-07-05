Подростки Чувашии могут стать самозанятыми и вести личное подсобное хозяйство

Нормы, позволяющие подросткам старше 14 лет становиться самозанятыми, действуют не только в Чувашии, но и по всей России. Основное условие — согласие родителей. В прямом эфире ЦУР Чувашии вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов разъяснил о возможностях для юных фермеров. Онлайн-беседа была посвящена государственной поддержке самозанятых граждан.

«В число самозанятых могут попасть учителя, работники культуры, здравоохранения и других сфер и даже пенсионеры. Не разрешается быть самозанятыми только чиновникам, – подчеркнул спикер. – Чтобы стать самозанятым, нужно зайти на сайт налоговой инспекции, зарегистрироваться и начать работу. На самом деле все очень просто».

Гость студии рассказал зрителям, куда обратиться для получения субсидии на развитие ЛПХ. Производители картофеля и овощей открытого грунта заявку подают в системе «Электронный бюджет», объяснил Сергей Артамонов, а для получения субсидии по республиканским направлениям (содержание, приобретение коров, покупка техники и т.д. ) заявка подается на Инвестпортале республики.

Государство предоставляет господдержку сельчанам на покупку коровы, прозвучало в эфире, возмещает часть затрат при приобретении, к примеру, трактора. Субсидия на сельхозтехнику составляет 40% от ее стоимости, но не более 700 тыс. рублей.

Вице-премьер также напомнил интернет-пользователям, что при получении субсидии человек, ведущий личное подсобное хозяйство, принимает обязательство быть самозанятым не менее 3 лет после года получения субсидии, а при субсидии на технику – не менее 5 лет. Кроме того, есть тонкости в налогообложении: ставка у самозанятых зависит от типа клиента, с которым работает самозанятый. Если доход получен от физического лица, она составляет 4%, от юридического лица или индивидуального предпринимателя – 6%.

Узнать подробности эфира можно тут.

чувашинформ.рф