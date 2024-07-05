На улицах города посветлело

Проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Шумерле выявила, что на одной из улиц города отсутствует надлежащее стационарное уличное освещение. В адрес главы города было внесено представление, а впоследствии прокуратура обратилась с иском в суд о возложении на администрацию обязанности устранить нарушения.



Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В целях исполнения судебного решения администрацией города Шумерли заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене и установке светильников уличного освещения. В настоящий момент работы по контракту исполнены в полном объеме.

Шумерлинская межрайонная прокуратура.