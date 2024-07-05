Наши в финале: три семейные команды из Чувашии поборются за победу в конкурсе «Это у нас семейное»



В начале июля наши земляки Пермяковы, Алексеевы, Павловы отправились на финал конкурса «Это у нас семейное» в Мастерскую управления «Сенеж» в Москву. Вместе с участниками со всей страны им придется пройти несколько испытаний, продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

«Ура-а-а!!! Мы прошли финал среди 368 семей ПФО!! Даже не верится… Путевка в наших руках!!!!», — так эмоционально на своей страничке ВК описал выход в финал капитан семейной команды из Красноармейского муниципального округа Валерий Алексеев.

Выходу в финал порадовалась и семья Алексеевых-Павловых из Чебоксар, а также семейная команда Пермяковых из Новочебоксарска.

Финал конкурса «Это у нас семейное» проходит с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» в Москве. В нем участвуют 300 семейных команд со всей страны. На финал приглашены около 2 тысяч человек, которые стали лучшими по итогам окружных этапов, прошедших для всех федеральных округов.

Имена победителей станут известны в День семьи, любви и верности 8 июля. Сертификаты номиналом 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий вручат 30 лучшим семьям. Все 300 команд финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Напомним, о запуске конкурса «Это у нас семейное» 1 сентября 2023 года объявил Президент России Владимир Путин. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки подали почти 600 тысяч человек из более чем 100 тысяч семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Фото из личного архива семьи Алексеевых.