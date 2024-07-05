Работу на некоторых должностях можно получить после всего одного-двух созвонов с работодателем. Так часто набирают персонал на массовые позиции или рабочие специальности. Но быстрый наём не гарантирует защиты от мошенников или плохих компаний. Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, рассказали, как проверить работодателя по телефону

и распознать возможные проблемы.

Собеседник не представляется

А также не называет свою должность и имя компании. Зато сразу буквально «грузит» своими требованиями и условиями. На вас явно наседают специально, в надежде, что вы растеряетесь и согласитесь на всё.



Вам не дают возможности задать вопрос

Представитель компании говорит так много, что вам не удаётся вставить слово. Либо уходит от ответов. Либо отвечает так расплывчато, что совсем не понятно, чем предстоит заниматься и сколько за это готовы платить. Если вам не хватает конкретики, это не слишком хороший знак.



Вас склоняют делать выбор здесь и сейчас

Утверждают, что это «горящее предложение, действительное только сегодня», поэтому времени на раздумья нет. Добросовестная компания всегда позволит кандидату взять паузу для принятия решения, если ему это необходимо. А вот мошенники как раз любят давить.



Вам задают неуместные вопросы

Или слишком личные и странные. Например, какими были ваш самый дорогой отдых или самая дорогая вещь? Похоже, у вас пытаются выведать уровень материального достатка, а вовсе не предложить работу.



То, что описывает работодатель, не совпадает с условиями в вакансии

Например, в ней успешному кандидату обещают зарплату 100 тыс. рублей, проживание на время работы и трёхразовое питание. А в беседе выясняется, что всё это доступно только после испытательного срока и вообще — на усмотрение руководителя.



У вас просят личные данные

Выманивают паспортные, банковские, контактные и другие сведения ещё до того, как предложили работу и приступили к оформлению договора. Делиться ими ни в коем случае нельзя!



Вам отказываются рассказать подробности сразу

Ссылаясь на то, что сейчас нет времени или неудобно говорить. Вместо этого обещают прислать ссылку, по которой вам нужно будет перейти, чтобы узнать детали. Разумеется, не стоит этого делать, так как ссылка может быть вирусной. С помощью неё ваши данные могут украсть. Заинтересованный и честный работодатель всегда найдёт время поговорить с кандидатом.

Вам звонят от лица hh.ru

И предлагают вакансии в разных компаниях, обещая помочь с трудоустройством. Смело вешайте трубку. Сотрудники hh.ru никогда не обзванивают пользователей и не предоставляют услуги кадрового агентства. Они звонят кандидатам, только когда сами хотят нанять их на работу.



Вас просят за что-то заплатить

В первом же разговоре представитель компании уверяет, что вы идеально подходите на эту должность и отдел кадров вот-вот начнёт оформлять вас на работу. Чтобы приступить к ней, вам нужно всего лишь оплатить спецодежду или вводный обучающий курс. Не верьте — это распространённая схема выманивания денег.



Вам обещают лёгкий заработок

И делать для этого ничего особенного не придётся. Например, говорят, что готовы платить 150 тыс. рублей в месяц за отзывы в интернете. В реальности за такими предложениями чаще всего скрываются незаконные действия.



Уловок, которые могут использовать лжекомпании или просто недобросовестные работодатели, может быть и больше. При этом их используют как в телефонном разговоре, так и в переписке в мессенджерах. Чтобы не стать жертвой, перепроверяйте любую информацию. Помните, что при контакте с реальным и адекватным работодателем ситуаций, описанных выше, и других откровенно подозрительных моментов не встречается.



Иногда телефонное собеседование идёт вполне нормально: вроде бы ничего подозрительного вы не замечаете, но на все сто процентов всё же не уверены, что собеседнику можно доверять. Информация кажется нестройной и сбивчивой. Задайте четыре базовых вопроса, ответы на которые помогут прояснить картину:

Какие обязанности предполагает должность? Попросите работодателя максимально подробно описать функционал вакансии и рассказать, за что вы будете нести ответственность. Как оформят ваши трудовые отношения? Узнайте, планирует ли работодатель нанять вас официально, а также как он выплачивает зарплату — официально или серую, на банковскую карту или в конверте. Какая зарплата предполагается? Оцените, насколько она в рынке, с какой периодичностью индексируется в компании, будет ли она меньше на время испытательного срока, что незаконно. Проверить, адекватную ли сумму за эту работу вам предлагают, можно на специальных сервисах. Где будете работать? Расспросите об условиях на рабочем месте, уточните его адрес и другие важные моменты. Не исключено, что в объявлении указано светлое и современное помещение, но ваше подразделение находится в полуразрушенном здании.

Если у собеседника будут сложности с ответами на эти вопросы, он будет путаться в данных или вы заметите нестыковки и противоречия, стоит попрощаться. Лучше поискать компании, где вам будут более уверенно и развёрнуто отвечать на вопросы.



М. Бузунова.