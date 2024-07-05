Жаркое лето 21-го

103 года назад в Чувашии разразился страшный голод

«Громадное стихийное бедствие обрушилось на Советскую Республику. Неурожай захватил губернии: Самарскую, Симбирскую, Уральскую, Немкоммуну, Татарскую республику, Астраханскую,

Царицынскую, Чувашскую область и часть Вятской, Пензенской, Оренбургской и других губерний.



Бедствие имеет такие огромные размеры … Оно является не только результатом засухи этого года, оно подготовлено и обусловлено всей прошлой историей, отсталостью нашего сельского хозяйства,

неорганизованностью его, низким уровнем сельскохозяйственных знаний, низкой техникой, отсталыми формами севоборота; оно усилено результатами войны и блокады…» — так начинается Обращение Центрального комитета РКП(б) от 21 июля 1921 г.

Озимые хлеба вследствие засушливой осени 1920 г. ушли под снег в плохом состоянии, в результате чего взошло лишь 30 % посевов. А в 1921 г. вплоть до июля не выпало ни капли дождя. Солнце выжигало поля и луга, горели селения и травы. Земля трескалась и превращалась в золу. Листья на деревьях опали. Население голодало. Первый дождь выпал лишь 8 июля.



В докладе комиссии помощи голодающим на 4-й областной конференции РКП(б) от 19-20 октября 1921 г. сложившаяся в Чувашии ситуация описывалась так: «Еще в мае месяце было ясно, что область будет голодать. Надо было предпринять шаги к тому, чтобы голод не застал нас врасплох. В июне стали из уездов поступать сведения, что население уже голодает, начинает питаться суррогатами. Об этом надо было поставить в известность центр, а для этого необходимо было иметь официальные данные о голоде, о состоянии полей. С этой целью посланы в уезды экспедиционные комиссии по обследованию полей. Ввиду того, что к моменту обследования полей таковые находились в периоде цветения, почему нельзя было определить более приблизительно возможность урожая, поэтому результаты оказались не отвечающими действительности. Впоследствии все увеличивающаяся засуха выжгла все поля, не дав хлебам возможность налиться и созреть нормально…».



Сложившаяся на значительной территории страны катастрофическая ситуация с продовольственным обеспечением населения требовала принятия экстренных мер. Необходимо было организовать срочную помощь пострадавшим регионам. 18 июля 1921 г. ВЦИК образовал Центральную комиссию помощи голодающим (ЦК Помгол) под председательством М.И. Калинина. Позднее в российских областях и республиках были созданы комиссии помощи голодающим, а также непосредственно на местах — в губерниях, уездах, волостях, на крупных предприятиях. В деревнях действовали комитеты взаимопомощи. 3 августа на заседании Чебоксарского городского комитета РКП(б) Чувашской автономной области был рассмотрен вопрос о создании комиссии помощи голодающим в городе.



С этого момента развернулась хоть и запоздавшая, но масштабная и планомерная работа по борьбе с голодом. Нельзя не отметить тот факт, что Чувашия была признана голодающей последней из регионов Поволжья. И пока это официально не подтвердилось, ей вменялось в обязанность выполнение различных нарядов на поставку хлеба в другие регионы страны.

Так, на заседании президиума областкома РКП(б) Чувашской автономной области от 19 июля 1921 г. был рассмотрен вопрос о наличии продовольственных запасов в Чувашской области и требование центра об отправке из пределов области продовольствия 200000 пуд. для Москвы и 140000 пуд. для Нижгубпродкома. Из протокола этого заседания узнаем: «… продовольственных запасов в области имеется лишь 200000 пуд., что потребности для прокормления состоящих на довольствии выражаются в месяц в 75000 пуд., что область при условии сокращения пайка может удовлетворять состоящих на довольствии своими запасами лишь до сентября месяца, а потому об исполнении всех нарядов центра говорить не приходится. Руководствуясь наличием продовольствия, мы можем лишь располагать 40000 пуд., которые и можем готовить к отправке, таким образом, оставаясь без малейшего запаса продовольствия для удовлетворения местных потребностей …». В результате было принято решение предложить облпродкому отправить немедленно в распоряжение Нижгубпродкома 40000 пуд., срочно отправить в центр данные о действительном количестве продзапасов и потребности для исходатайствования своевременной помощи голодающему населению области продовольствием.



Доклад председателя облпомгола С.А. Коричева «О поездке в Москву с ходатайством о снятии проднаряда с Чувашской области и оказания помощи продовольствием как для семян, так и для прокормления голодающего населения» прозвучал на заседании пленума комитета РКП(б) Чувашской автономной области 7 августа 1921 г. Пленум обкома постановил: «Все прежние постановления президиума обпарткома и обисполкома срочно провести в жизнь. Немедленно произвести учет сбора урожая в селах и деревнях по отдельности и выяснить излишек семян по обсеменении в тех или других селах. Излишки можно было б перебросить в соседние деревни на обсеменение. При проведении посевкампании мобилизовать ответственных партработников и агрономические силы. Для улучшения продовольственного положения в Чувобласти широко организовать сбор желудей, сушку овощей и пр. …», а также принять меры к развитию кустарной промышленности и кооперации.



Из доклада комиссии помощи голодающим на 4-й областной конференции РКП(б) от 19-20 октября 1921 г. узнаем: «Информация о положении области по отношению к голоду со стороны центра была встречена с некоторым недоумением … Центр, не представляя, с одной стороны, местоположение области, а с другой стороны, некоторые наши тт., мало мыслящие в сельском хозяйстве, голословно информировали центр о том, что урожайность области можно увеличить еще процентов на 25 к показанной нашим обстатбюро степени урожайности. Пришлось много приложить сил для доказательства центру о действительном положении вещей, о том, что на засев озимых нам необходима постоянная помощь и т.д. ».



В отчете о деятельности областного комитета РКП(б) Чувашской автономной области за август 1921 г. говорится: «К началу отчетного месяца окончательно выяснились итоги неурожая и огромные размеры постигшего население области голода. Катастрофическое состояние продовольственных и фуражных ресурсов поставило население под прямой угрозой массового вымирания от недоедания и голода … Область на краю гибели, кроме 8-9 пудов суррогатов, оставшихся в закромах у крестьян, крестьянство ничего не имеет, и мы стоим перед жестокой действительностью — возможностью поголовного вымирания населения Чувашобласти …»



Ситуация была крайне тяжелой. Урожай и так обещал быть небольшим, а в начале августа пришла новая беда: на полях появились прожорливые черно-бурые черви, луговые бабочки, личинки которых пожирали всё. Особенно много вредителей появилось на горохе, конопле и чечевице. В подобных условиях оставалась надежда лишь на новый урожай. Но семян не хватало, а качество имеющихся было неважное.



Вот такую информацию дают «Известия» обисполкома и областкома РКП автономной Чувашской области РСФСР № 31(52) от 30 июля 1921 г. «В Балдаевской волости рожь убрана. Обмолоты показали, что семян на посев не хватает. При проверке всходов новых семян оказалось: из ста семян взошли шестьдесят … В Балдаевской волости Ядринского уезда обмолоты озимых хлебов показали, что из 25 снопов выходит 6 фунтов зерна, притом зерно совершенно негодно для посева…».



В сложившейся ситуации особое значение имела новая посевная кампания и обеспечение Чувашии семенным материалом в кратчайшие сроки, до наступления холодов. Полное отсутствие у населения семенного материала для засева озимых полей заставило обкомпарт «поставить весь партийный аппарат на военную ногу в целях изыскания средств к обсеменению озимого клина».

Организованная областная комиссия по обследованию полей Чувобласти выяснила, что в некоторых волостях озимые хлеба полностью погибли от засухи, «таким образом, мы в нынешнем году со всей области соберем хлеб всего около 2 млн. пудов; из них на обсеменение требуется около 2 млн. и значит, на прокормление населения не остается ничего». В центр срочно была послана делегация с ходатайством об отпуске достаточного количества продовольствия. На учет были взяты все дети до 15 лет (около 300 тысяч человек), которых центр брал на прокормление.

Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК приняла решение о прикреплении Чувашской автономной области для заготовки семян для озимого сева 1921 г. через кооперацию к Белорусской ССР (Минской губернии). В дальнейшем география прикрепленных губерний расширилась за счет включения Гомельской, Новгородской, Ярославской, Московской, Рыбинской и других губерний.



Из протокола I Областной беспартийной конференции узнаем, что Чувобласти было отпущено 240 тысяч пудов семян. Но этого количества оказалось недостаточно, поэтому послали вторую делегацию с точными данными. Области дали наряд еще на 300 тысяч пудов и разрешили заготовить в Гомельской губернии на товарообмен. Агент по получению семян из Минска сообщал: «Комиссия ВЦИК разрешила нам заготовку семян кроме Гомельской г. еще в Минской 150000 п. Семена в Минске уже были приготовлены для Саратовской губ., но не было представителя из Саратова и потому разрешили грузить для Чувобласти, только необходимо туда спешно выслать товар за хлеб. За пуд соли дают 2 пуда зерна, вообще урожай там хорош и можно без натяжки заготовить 500 тысяч пудов на товарообмен. Необходимо собрать денег и товару и на будущее».

Из отчета о деятельности областного комитета РКП(б) Чувашской автономной области за август 1921 г. (от 20 сентября 1921 г.): «Всего к 22 сентября семян получено 548000 пудов. В это число входит ссуда и семена, приобретенные в обмен на товары и купленные за деньги. Засеяно всего 88,4 % озимого клина … Семена в общем запоздали, значительный % озимых полей останется незасеянным, но в этом повинны общие продовольственные условия в стране …»



К концу сентября яровые хлеба находились в первом периоде молочной зрелости, а некоторые культуры, как овес, составляющий 74 % всей площади, находились только в стадии цветения. Неожиданно 1 октября ударили первые морозы и выпал снег. Яровой хлеб пропал под снегом. В начале октября овес, пшеница и полба ещё зелены, а озимый хлеб так и не взошел. Единственная надежда оставалась на картофель. Но его площадь была ничтожна, его запасов хватило только на месяц-полтора.



Наступил страшный голод. И впереди предстояла еще долгая борьба с ним.



И. Капитонова, Госархив современной истории Чувашии.