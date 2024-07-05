Делегации высших учебных заведений Чувашии приняли участие в первом Форуме непрерывного образования

2 июля на Международной выставке-форуме “Россия” начал свою работу первый Форум непрерывного образования, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Центром знаний «Машук». На два дня ВДНХ превратится в ключевую площадку страны, где представители органов государственной власти, академического сообщества и бизнеса будут говорить о развитии дополнительного образования для усиления кадрового потенциала России. Делегации из ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и ЧГУ им. И.Н. Ульянова посетили данный форум.

Форум непрерывного образования (ФНО) открыл Ректорский день, где обсудили роль высших учебных заведений в реализации национальных проектов. Республику представила делегация Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Гостей поприветствовал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он подчеркнул важность просвещения для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

Ректорский день собрал более 100 представителей ведущих вузов страны, федеральных ведомств и бизнеса. Первая пленарная дискуссия в программе — «Роль университетов в реализации национальных целей развития России на период до 2030 года и пути их достижения». Модератором выступил основатель и управляющий партнер Everyco Владимир Соловьев.

В пленарной дискуссии приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов иуправляющий директор Госкорпорации Ростех по кооперации науки и бизнеса Елена Дружинина. Все участники обсуждения сошлись во мнении, что одна из ключевых задач сейчас — формировать у студентов и молодых ребят активную гражданскую позицию и передать им ценности, которые формируют сильное и сплоченное общество.

В свою очередь заместитель генерального директора Российского общества «Знание», генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков сделал акцент на важности бесшовной воспитательной работы с преподавателями. Он поделился самыми эффективными методами и инструментами передачи знаний в системе обучения тех, кто учит.

Обсуждение актуальных вопросов дополнительного образования продолжилось на стратегической сессии «Роль университетов в реализации национальных целей в РФ».

3 июля пройдет основная программа Форума непрерывного образования — 16 событий: экспертные дискуссии, форсайт-дискуссии и круглые столы. Спектр тем самый обширный: от ключевых направлений трансформаций сферы дополнительного образования до вопросов информационного бизнеса.