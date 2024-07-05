В Чувашии родителям бойцов СВО помогают в решении бытовых вопросов

В помощи бойцам СВО сегодня, без преувеличения, объединилась вся страна. Одни плетут маскировочные сети, шьют одежду, изготавливают пайки, супы, сухие души, отправляют на передовую технику, другие закрывают не менее важный фронт – оберегают семьи участников СВО и всячески стараются помочь им в решении бытовых проблем.

Казалось бы, нет ничего сложного в покосе травы на придомовой территории. Но это когда есть мужские руки. А вот когда их нет, избавиться от зарослей во дворе становится целым испытанием.

Татьяна Васильевна – мама двоих сыновей, которые по контракту отправились защищать Родину в зону СВО – обратилась с такой проблемой в Мариинско-Посадский центр социального обслуживания населения. Сотрудники отреагировали на запрос женщины: выехали по адресу, чтобы понять фронт работы. А затем вернулись на место с большой командой. Вместе с добровольцами специалисты центра скосили траву на участке и вырубили мешающую росту плодовых деревьев поросль.

В госпаблике Мариинско-Посадского ЦСОН заверили, что Татьяна Васильевна осталась довольна проделанной работой. Отметим, что по всему округу специалисты центра соцобслуживания курируют 117 семей добровольцев и мобилизованных бойцов СВО.

В Ядринском округе на помощь 87-летней матери добровольца пришли участник движения «Волонтёры Победы» и сотрудник местного комплексного центра соцобслуживания населения. За пенсионеркой Зоей Л. присматривает соцработник Алевтина Сергеева. Мама бойца СВО попросила её найти человека, который бы скосил траву на придомовой территории. Об этом сообщили в госпаблике Ядринского Комплексного центра социального обслуживания населения. Учитывая, что центр тесно сотрудничает с общероссийским общественно-государственными движением «Движение Первых», а также «Волонтёрами Победы», рабочие руки отыскали быстро. За несколько часов парень скосил высокую траву, теперь пенсионерке будет намного проще передвигаться по двору. Добавим, что на постоянной основе специалисты Ядринского КЦСОНа взаимодействуют с 167 семьями округа, которые могут обратиться к ним за помощью в любое время.

Специалисты Моргаушского центра социального обслуживания населения курируют более 100 семей бойцов СВО округа. Причем к 8 родителям защитников Отечества социальные работники и волонтёры приходят на дом довольно-таки часто: приносят продукты, помогают по хозяйству. Об этом сообщили в госпаблике местной администрации. Одна из таких супружеских пар, чей сын ушел добровольцем на передовую, переехала в округ Чувашии из другого региона относительно недавно. В центре соцобслуживания к ним прикрепили помощника по уходу.

«Мы благодарны, что есть такой центр, где работают такие неравнодушные люди, которые отнеслись с пониманием и заботой к нам и оперативно решили наши социальные проблемы», – выразила слова благодарности мама бойца. В свою очередь, глава муниципального округа на одном из совещаний попросил коллег и в дальнейшем слаженно работать в этом направлении. «Ни одно обращение от семей военнослужащих и бойцов не должно остаться без внимания», – подчеркнул Алексей Матросов.

чувашинформ.рф