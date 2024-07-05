В Чувашии пройдет первый общероссийский аукцион племенных животных

13 июля агрокомплекс «Чебомилк» станет площадкой для проведения значимого мероприятия, где будет представлено 23 лота, включающих 460 голов и пять эмбрионов крупного рогатого скота.

Каждый лот сопровожден подробным описанием, составленным квалифицированными и аккредитованными экспертами. В описание входят оценка внешнего вида, родословная и рекомендации по уходу.

Мероприятие пройдет в двух форматах: онлайн и офлайн, что позволяет максимально расширить круг потенциальных участников. Принять участие в аукционе смогут все: сельхозорганизации, фермерские хозяйства, частные лица. Главное – регистрация в качестве участника на сайте onlineanimals.ru.

чувашинформ.рф