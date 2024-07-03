Валежник: основные правила заготовки

Сбор валежника – один из самых доступных способов заготовки древесины, для которого не требуются специальные разрешительные документы, а также не устанавливаются ограничения на объемы сбора. Однако, если вы не хотите нарушить действующее законодательство, важно точно знать, что относится к валежной древесине, как и где можно собирать валежник.

Итак, валежник – это рухнувшие на землю свежие и гниющие составные части деревьев: стволы, сучья, ветви.

К валежнику не относятся:

деревья, вываленные с корнем;

деревья, стоящие на корню;

сухостойные деревья и буреломы;

заготовленная древесина в лесосеках;

деревья, в местах, назначенных в рубку по материалам лесопатологического обследования;

деревья, в местах, где проходит разрубка линий электропередач.

Заготавливать и собирать валежник можно способами, не наносящими ущерба лесу, то есть без применения механизированной техники. Использование средств механизации допускается при распиловке валежника для облегчения его транспортирования. Также важно помнить, что при заготовке валежника должны утилизироваться все порубочные остатки.

Сбор валежника производится на всей территории земель лесного фонда, за исключением мест проведения лесосечных работ, мест складирования ранее заготовленной древесины, территорий, имеющих статус особо охраняемых природных территорий, где сбор валежника запрещен, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека. Чтобы узнать точно, где можно заготовить валежник, необходимо обратиться в Минприроды Чувашии либо в участковое лесничество.

Отдельно отметим, что в периоды ограничений гражданами посещения лесов (IV и V класс пожароопасности) заготовка валежника запрещена.

Незаконная заготовка иной древесины, не относящейся к валежной, является правонарушением и в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации может повлечь административную либо уголовную ответственность.

«Напоминаю гражданам, что заготавливать древесину необходимо только законным способом через обращение в Минприроды Чувашии. Направить свое заявление можно также через платформу «Госуслуги», что, конечно, значительно упрощает предоставление этой услуги и экономит ваше время»,– отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Минприроды Чувашии.