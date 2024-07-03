Аграриям Чувашии перечислено более 1 млрд рублей господдержки

В частности, животноводы получили 122,8 млн рублей единой субсидии, в том числе на содержание племенного маточного поголовья, быков-производителей, приобретение племенного молодняка и страхование. Поддержка собственного производства молока обошлась бюджету ещё в 356 млн рублей, а его переработки – в 20 млн рублей.

Задействованные в растениеводстве получили 32,7 млн рублей на погектарную поддержку и страхование. Вдобавок 73 млн рублей перечислили на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Стимулирование производства картофеля и овощей – господдержка составила 45,6 млн рублей, инвестиционные кредиты в АПК – 779 тыс. рублей, программа технической модернизации – 204,7 млн рублей.

Помимо этого, предоставлены гранты малым формам хозяйствования: на развитие семейных ферм – 45 млн рублей, сельхозкооперативам – 40 млн рублей.

Как рассказал Сергей Артамонов, по доведению федеральных средств до получателей субсидий Чувашия находится на 3 месте среди регионов ПФО. Также министр с/х Чувашии отметил, что всего в 2024 году на поддержку АПК Республики предусмотрено 5 млрд рублей, в том числе на сельскохозяйственное производство – 3,2 млрд рублей, на комплексное развитие села – 1,1 млрд рублей и 706,8 млн рублей – поддержка льготного кредитования.

Минсельхоз Чувашии.