Серебряные туристы путешествуют в рамках проекта «Социальный туризм»

В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Чебоксары уделяется большое внимание реализации национального проекта «Демография», одной из целей которого является продление активного долголетия граждан пожилого возраста. В этом контексте учреждением разработан ряд проектов, включая проект «Социальный туризм».

Получатели социальных услуг клубного пространства «Мой социальный центр» отправились в путешествие к самому живописному месту Республики Татарстан — Камскому Устью. Это уникальное место расположено на берегу географической середины Волги, там, где Кама впадает в великую русскую реку. Своими неповторимыми пейзажами оно напоминает атлантическое побережье Португалии с ее резкими обрывами.

«Самая высокая точка и символ Камско-Устьинского района — гора Лобач. Здесь Волга круто поворачивает на юг и несет свои воды к Астрахани и Каспийскому морю. По некоторым сведениям, в 1870 году в окрестностях Лобача Илья Репин делал эскизы знаменитой картины «Бурлаки на Волге». На смотровой площадке, которая находится на высоте 100 метров над уровнем моря, установлен указатель, напоминающий маяк. Его лепестки указывают на Волгу и Каму», — рассказала заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 3 Наталия Семёнова.

«С социальным центром мы путешествуем не первый год. Где только не были! Свою родную республику объездили не раз. Были в Алатыре, Ядрине, Канашском, Цивильском, Мариинско-Пасадском районах. За пределы республики тоже выезжаем с удовольствием. Мы были в Казани, Йошкар-Оле, Козьмодемьянске. Осенью планируем посетить усадьбу Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области», — вдохновенно рассказала активная участница проекта «Социальный туризм», пенсионерка Людмила Николаева.

Пенсионеры полны эмоций, каждый из серебряных туристов готов поделиться впечатлениями. Кого-то поразил местный краеведческий музей и первые швейные машины, хранящиеся там, кого-то — гора Лобач. Одним словом, поездка удалась!

Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары.