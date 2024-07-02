Государственная поддержка многодетной семье из села Красноармейское

Сегодня дружная и многодетная семья Петровых из села Красноармейское проживает в многоквартирном жилом доме. Проживание в квартире для семьи из 8 человек стало тесным, поэтому выделение бесплатного земельного участка под строительство индивидуального жилого дома стало приятным событием! С этого дня у многодетной семьи появилась возможность осуществить мечту о своем большом доме.



Старший сын Дмитрий и приемная дочь Стелла сейчас обучаются в «Цивильском Аграрно-технологическом техникуме», Дмитрий — будущий мастер строительных работ, а Стелла выбрала себе профессию швеи.



Брат и сестра Никита и Анастасия сейчас еще учатся в «Траковской СОШ». Они интересуются вольной борьбой, часто принимают участие на различных соревнованиях. Роман и Олеся — двойняшки, пока еще посещают детский сад «Чебурашка», но уже вместе с братом и сестрой занимаются в секции вольной борьбы



А Софье, самой младшей из детей, на днях исполнился один годик. И хорошим подарком от государства стало выделение, в рамках национального проекта «Демография», многодетной семье Петровых поддержки государства в виде республиканского материнского (семейного) капитала. Средства были направлены на строительство индивидуального жилого дома в новом микрорайоне села.



Недавно многодетная семья воспользовалась своим правом на получение субсидии из республиканского бюджета на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка в рамках реализации мероприятий по осуществлению догазицфикации — такая мера тоже стала популярной в Чувашской Республике, сумма помощи составила 100000 рублей.



«Быть многодетной семьей – это огромное счастье. Меры социальной поддержки значительно улучшают качество жизни нашей семьи. Наша семья благодарна государству за заботу и поддержку многодетных семей, за различные федеральные и региональные льготы, которыми мы пользуемся» — говорит многодетная мама.

Центр предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии.