01 Июл

Лучшие инициативы первичных отделений «Единой России» получат грантовую поддержку

Лучшие общественные инициативы первичных отделений партии «Единая Россия» получат поддержку размером более двух миллионов рублей.

Такое решение единогласно приняли на заседании Президиума Регионального политического совета и утвердили Положение о конкурсе.

«Наши «первички» — люди, работающие «на земле», знающие чаяния и потребности людей, так называемое аккумулирующее звено, помогающее оперативно решать проблемы «на местах», понимать, насколько эффективно реализуется Народная программа «Единой России» в том или ином муниципальном округе.

В 2024 году, в Год первичных отделений, их инициативы и предложения — в зоне особого внимания. Давно с коллегами обсуждали формы поддержки и мотивации Секретарей «первичек», понимая, как ответственно и в то же время непросто нести общественную нагрузку, ежедневно помогая людям», — рассказал Секретарь регионального отделения Леонид Черкесов.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится в период с 1 июля по 15 ноября 2024 года включительно, утверждение итогов и церемония награждения победителей состоится до 15 декабря. Конкурс проведем по следующим номинациям: «Лучшее творческое мероприятие», «Лучшее спортивное мероприятие», «Патриотическое мероприятие».

Критериями конкурсного отбора являются уникальность формата, массовость, освещение проекта в социальных сетях и средствах массовой информации.

Автор записи: anna

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