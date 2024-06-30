В семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью, один из родителей имеет право выйти на пенсию по старости досрочно. С начала года Отделение СФР по Чувашии назначило такую пенсию более 200 родителям.

Период ухода за ребенком с инвалидностью неработающим маме или папе засчитывается в страховой стаж. За каждый полный календарный год начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Это позволяет родителю формировать пенсионные права.

В соответствии с законодательством матери детей с инвалидностью имеют право выйти на пенсию (при условии воспитания ребенка до 8 лет) в возрасте 50 лет, отцы — в 55 лет. При этом им необходимо иметь минимальный страховой стаж — не менее 15 лет для матерей и 20 лет для отцов, а также не менее 28,2 ИПК.



На пенсию досрочно может выйти сначала мать, а затем и отец ребёнка, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой. Например, мама выходит на пенсию досрочно в возрасте 50 лет, а затем, при достижении общеустановленного пенсионного возраста, переходит на страховую пенсию. После этого на пенсию досрочно в 55 лет может выйти отец. Если в семье двое или более детей с инвалидностью, назначение страховой пенсии досрочно возможно обоим родителям одновременно.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.