Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

В связи с имевшими место случаями гибели людей на водоемах Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведены выездные проверки на водоемах г. Шумерли и Шумерлинского

муниципального округа.

Было установлено, что не все водоемы, расположенные на территории, оборудованы специальными информзнаками «Купание запрещено», меры по созданию условий и обустройству официальных мест для массового отдыха жителей на воде также не предпринимаются. При этом на местах было замечено большое количество купающих людей, в том числе детей.



В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в адрес глав муниципалитетов внесены представления с требованием организовать надлежащую работу по безопасности отдыха граждан на водных объектах. А с гражданами, отдыхавшими на водоемах, в том числе несовершеннолетними, были проведены профилактические беседы.

Шумерлинская межрайпрокуратура.