Вокалу все возрасты покорны

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в Шумерлинском КЦСОН

проходят индивидуальные занятия по вокалу.

Работа с хоровым ансамблем предполагает наличие у его участников развитых специализированных знаний, умений и навыков, включая музыкальные таланты. Надежда Люликова с 1980-х годов активно участвует в различных хоровых коллективах, сейчас – в хоре ветеранов «Вдохновение» при ШКЦСОН.



«Я часто слышу такие высказывания в свой адрес: «Зачем тебе это надо? Кому вы, пенсионеры, нужны, да и ваши песни тоже?». На что я могу ответить, что это нужно нам, самим пенсионерам! — утверждает активная участница клубного пространства «Мой социальный центр». — В клубном пространстве я ощущаю заботу о себе, свою значимость. Я действительно нужна кому-то в этом мире».



ШКЦСОН.