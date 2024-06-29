Целевое обучение – гарантия трудоустройства

На портале «Работа России» опубликовано 188 предложений для студентов, находящихся в процессе обучения, 991 — для абитуриентов, поступающих по квоте, и 146 — для поступающих на общих основаниях. Предложений для очного обучения — 1130, для заочников – 111.

«Больше всего квотируемых предложений от работодателей сферы образования, сельского хозяйства и медицины, — прокомментировал директор Центра занятости населения Чувашии Виктор Ковалёв. — Для предприятий это возможность прогнозировать потребность в кадрах и привлекать к себе молодых специалистов узкого профиля, а для молодежи – финансовая поддержка во время обучения и гарантированная работа после учебы».



С этого года все предложения работодателей в обязательном порядке проходили модерацию кадровых центров «Работа России». В частности, специалисты службы занятости проверяли достоверность указанных в предложении сведений. По словам Виктора Ковалёва, чаще всего заявления отклонялись из-за ошибок в контактах специалиста по развитию персонала, в наименовании специальности, в размере финансовой поддержки студента в период обучения, а также в должности, размере заработной платы и сроке действия трудового договора после обучения.

Справочно

Человек, который хочет заключить договор о целевом обучении, откликается на предложение заказчика на портале «Работа России» (кнопка «Подать заявку» под предложением).

Если гражданин обучается в вузе, то заказчик рассматривает заявку и заключает с ним договор о целевом обучении.



Если гражданин еще не обучается в вузе, то для заключения договора о целевом обучении он должен поступить в вуз (для выбора вуза — перенаправление на «Госуслуги»). При этом есть 2 возможности: можно поступать по общему конкурсу (на бесплатное обучение на общих основаниях или на платное обучение) либо по отдельному конкурсу на места целевой квоты.

ЦЗН Чувашии.