Проверить сведения в Едином реестре СМП следует до его обновления

10 июля произойдет обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Реестр переформируется по итогам финансово-хозяйственной

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей за 2023 год.

Внесение сведений в реестр осуществляется ФНС России в автоматическом режиме на основании сведений, имеющихся в налоговых органах. Речь идет о среднесписочной численности работников и доходах, полученных от осуществления субъектами МСП предпринимательской деятельности за прошедший год и отраженных в налоговой отчетности. Если указанные сведения не были представлены в налоговые органы, то организации и индивидуальные предприниматели будут исключены из реестра.



Так, в 2023 году при формировании реестра МСП по итогам 2022 года 7361 субъект малого и среднего предпринимательства был исключен из реестра. Основной причиной стало отсутствие в налоговых органах сведений о доходах, полученных от предпринимательской деятельности, и среднесписочной численности работников организаций.



Также причиной исключения из реестра может послужить несоответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».



Во избежание исключения из реестра субъектам малого и среднего предпринимательства рекомендуется своевременно представить в налоговые органы отчетность, а также проверить соблюдение других условий, являющихся причинами исключения из реестра, и при необходимости внести изменения в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.



Содержащиеся в реестре МСП сведения размещены в свободном доступе при обращении к реестру на официальном сайте ФНС России в разделе «Все сервисы».



Управление ФНС по Чувашии.