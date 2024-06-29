В пункт сбора помощи Народного фронта в Чувашии «не зарастает народная тропа».

Жители республики, желая поддержать бойцов СВО, приносят гостинцы, собственноручно

изготовленные масксети, окопные свечи. И это их посильный вклад в защиту рубежей

нашей Родины.

Уроженец и активист Верхней Кумашки, предприниматель, создатель и хранитель Музея СССР в Чебоксарах Николай Адёр уже не первый раз готовит посылки для бойцов. Ранее он передал в Народный фронт 85 кг меда с собственной пасеки, а недавно принес еще 15 кг и выполнил, как говорит он, взятое на себя «социалистическое обязательство» — передать бойцам не менее 1 центнера целебного продукта. В конце февраля он передал сотню окопных свечей, сделанных на пчелином воске. «Чистые, экологические, приятно пахнут. При изготовлении первых свечей сотрудники проверили их эффективность, оказалось, догорают до половины и гаснут. Тогда мы проделали отверстия в дне банок, чтобы в них поступал воздух и в итоге наши окопные свечи теперь догорают до конца», — поделился техническим секретом Николай Адёр.



Е. Васильева.