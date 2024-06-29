Аферисты обманывают абитуриентов и их родителей

Они создают фейковые сайты, страницы в соцсетях, где среди прочего предлагают «купить» бюджетное место в учебном заведении.

Мошенники умело убеждают своих потенциальных жертв «гарантиями» прохождения в престижные вузы, а также заманивают относительно привлекательной стоимостью «бюджетных» мест — в некоторых регионах она варьируется в пределах 20 тыс. рублей.



Приняв решение купить место в образовательном учреждении для ребенка, родитель рискует передать свои персональные данные мошенникам или потерять доступ к порталу «Госуслуги» и банковским приложениям. Это, в свою очередь, приведет к финансовым потерям и прочим проблемам.



Источник: ТГ-канал «Лапша Медиа».