8 тысяч находок обнаружили археологи в ходе раскопок в Яльчикском округе Чувашии

Завершилась шестая экспедиция археологов на территории Большетаябинского городища X–XIII вв. Об этом сообщили в госпаблике Чувашского государственного института гуманитарных наук. Отметим, что историки работают на самом крупном памятнике археологии в регионе с 2018 года. В раскопках помимо опытных научных сотрудников из Чувашии и Казани также принимали участие школьники Яльчикского округа и почти 30 студентов факультета истории, филологии, управления и права ЧГПУ им. И. Яковлева.

Большетаябинское городище в Яльчикском округе занимает площадь почти в 26 гектаров. Средневековый город волжских булгар притягивает к себе внимание учёных еще с середины прошлого века. Первые раскопки на этом месте проводились в 1948 году.

В этом полевом сезоне экспедиция исследовала 2 участка вала городища. Дело в том, что под валами и рвами скрываются остатки фортификационных сооружений. Как показали предыдущие раскопки, они довольно-таки неплохо сохранились. В течение двух недель исследователи – сотрудники институтов, студенты-практиканты и школьники – вскрыли на западном участке рядом с предполагаемым въездом в город рекордные 252 кв. м. территории. Взору открылись пустотелые срубы-клети, поставленные вплотную друг к другу. Учёные предполагают, что это могли быть конюшни. «Здесь отмечены следы мощного пожара», — говорится в сообщении госпаблика Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Подобные же срубы – остатки укреплений – археологи обнаружили при зачистке южного вала и исследовании стен длиной 14 метров. «Удивительной удачей было то, что здесь сохранились остатки дерева от срубов, причем на 5–6 венцов. Интересно, что данный участок стен не сгорел. На раскопе было найдено большое количество находок — более 8 000 костей и фрагментов керамики. Также найдены наконечник стрелы, ножи, остатки колец и стержень, пряслица, каменный топорик и грузило бронзового века, монета и православный крестик XIX в.», — приводят слова учёных в госпаблике Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Отметим, что большетаябинская земля каждый сезон радует археологов артефактами и удивительными находками. Ученые, к примеру, раскопали здесь основание каменной бани, что говорит о том, что город был отнюдь не маленький. В 2018 году во время очередной экспедиции была обнаружена кузнечная мастерская. Учитывая, что территория городища еще весьма мало изучена, она хранит не мало тайн. Так что исследования здесь будут продолжены и в следующем году.

cheb.mk.ru







