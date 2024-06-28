Учителей Чувашии приглашают к участию в конференции на тему нейросетей

7 июля в 12:00 МСК начнётся онлайн-конференция Яндекс Образования «Технологии Яндекс Образования для учителей информатики. Как нейросети помогают современной школе». Среди выступающих — педагоги, эксперты Яндекса, региональных министерств образования и институтов развития образования.
Зарегистрироваться и посмотреть программу можно на сайте: teacher.yandex.ru/konf-2024.
Участие бесплатное.
На онлайн-конференции будет обсуждаться:
● успешные практики применения нейросетей в школе
● польза ИИ для учителей и учеников
● новые навыки, необходимые для интеграции нейросетей
● персонализация образования
● безопасность и этика применения нейросетей
Зарегистрироваться можно на сайте (teacher.yandex.ru/konf2024)
Для получения сертификата участника, необходимо зарегистрироваться в Яндекс Учебнике education.yandex.ru/uchebnik/main
Минцифры Чувашии.