«Родники России – родники Чувашии»

Первый республиканский экофестиваль прошел 25 июня в Батыревском муниципальном округе. Всего на конкурс было подано 56 заявок.

Участников приветствовали вице-премьер – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. В экологическом мероприятии приняли участие депутат Государственного Совета республики Валерий Антонов, главы муниципалитетов, председатель регионального отделения Русского географического общества Инна Никонорова.

В торжественной обстановке победителям конкурса на лучший благоустроенный родник в муниципальных округах Чувашии были вручены благодарности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. В числе награжденных (за благоустройство родника «Святой источник трех святых: Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и Никиты Гофтского» г. Шумерли) — сотрудники администрации Шумерлинского муниципального округа Надежда Долгова и Ирина Ежова.



Напомним, что Чувашское республиканское отделение РГО продолжает принимать анкеты по родникам для формирования реестра и последующего создания цифровой карты родников республики. Кроме того, до 1 июля продолжается подача заявок на конкурс научных исследований родников и дизайн-проектов всех родников, которые пока еще не благоустроены. В ближайшем будущем в Янтиковском округе пройдет следующий фестиваль — «Родники «Черные ключи».



Минприроды Чувашии.